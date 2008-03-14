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微軟Surface新品發布會：Surface Studio 最搶鏡
2016.10.31, 18:04, Monday 作者 本報綜合報道 [字号: ]

　　【本報綜合報道】10月26日，是Surface全球上市四周年的日子，微軟選擇這一天召開Surface新品發布會，既有致敬，也有傳承。微軟在紐約發布了全新一體機Surface Studio、新一代Surface Book以及新操控配件Surface Dial等系列新品。同時，微軟宣布了 Windows 10 下一個重要版本——“Creators Update”的數項新功能，包括新的畫圖軟件 Paint 3D、混合現實能力、內建的 Xbox 遊戲直播以及名為“MyPeople”的快速分享功能。
　　微軟表示，在Windows 10設備中，Surface Book的用戶滿意度是最高的，所以這次的升級也十分給力。新版Surface Book采用了全新的設計，電池續航能力提升了30%，達到了16小時；圖形性能也翻了一倍，達到了MacBook Pro的三倍之多。
　　“Surface Book with Performance Base”只是在原來基礎上做了一些配置升級和內部結構改進，外觀並沒有變化。這臺史上性能最強的 Surface Book 電腦，按照官方說法——GPU的性能提升至2倍，內部采用雙風扇設計，電池續航能力提高30%（最長16個小時）。
　　微軟沒有公布Surface Book的具體配置，只是表示頂配會搭載Core i7處理器，已開始接受預訂，11月份開賣，售價2399美元，約合人民幣16236元。
　　正如“Creators Update”、“Surface Studio”等名字表達的意思一樣，微軟的軟件和硬件都極力強調，為設計師、插畫師等創意工作者群體所帶來的變化。盡管它也會說，“其實每個人都是創造者”。
　　Surface Studio 展示微軟的工程實力
　　雖然沒有如許多人預想的那樣發布 Surface Pro 5，但微軟旗下的首款 AiO Surface Studio，一登場還是賺足了人們的眼球。這款專為創意人群打造的產品，瞄准的就是藝術家、建築師、設計師之類的專業用戶。微軟相信當人們沉浸到這麼一塊大尺寸、高品質的屏幕裏時，他們的工作習慣也會隨之發生改變。
　　嚴格來說，Surface Studio實際上是主機和屏幕的結合。屏幕之所以極其輕薄，是因為微軟非常巧妙地將主要硬件都隱藏在不薄的底座裏（32.2毫米）。而厚重的底座則為Studio的各種屏幕角度調整提供了紮實的根基。
　　Studio的四個USB 3.0接口、一個Mini顯示接口以及SD卡插槽都設置在了底座的後部。雖然正面看起來，Studio幾乎沒有開孔，但實際使用的時候會覺得有所不便，插拔的時候或許需要把Studio往前移動一點。
　　Studio整機重量是9.56公斤，並不輕巧，不過重量對一體機來說並不是關鍵因素。密度最大的部分顯然是那個底座，但這樣的設計讓Surface屏幕調整的時候變得非常紮實，沒有頭重腳輕的晃動感覺。
　　以 Surface Studio 為核心的硬件更新
　　Surface Studio 是一部 28 英寸屏幕的一體機，它同時支持多點觸控和“筆”操作，可以方便地變形為一臺大平板。這臺起售價達到 2999 美元，折合人民幣兩萬多元的設備，屏幕比例依然是 Surface 經典的 3:2，分辨率達到 4500×3000，色彩支持專業的 DCI-P3 標准。
　　采用支持遠場喚醒的麥克風陣列，也是 Surface Studio 的一大亮點，這意味著它可以支持遠程喚醒 Cortana 個人助理（中文名微軟小娜），發號施令。
　　不過話雖如此，比較遺憾的是在光線複雜的活動展廳，我們還沒法完全體驗到這塊 28 吋屏幕的真正魅力。但可以確定的是，其 4,500 x 3,000 分辨率的面板，將能成為一塊令人過目難忘的「畫布」。它顯示的畫面明亮、銳利，屏幕本身極薄的厚度和相對來說已經非常窄的邊框，都給人留下了相當深刻的印象。
　　跟其它許多為薄而薄的產品不同，Surface Studio 的輕薄設計是能真正派上用場的。超薄的屏幕配合高度工程化的機臂以及「零重力」轉軸系統，讓調整顯示角度變成了一件異常輕松的事情。如果你有印象的話，之前的第四代 iMac 也做過類似的嘗試。能隨意、自在地對屏幕進行調節，可以大大提升效率，改善工作體驗。
　　除此之外，這塊屏幕幾乎在任何角度都可以很容易地固定，哪怕你把手放在上面作畫，底下的轉軸也能提供很可靠的支撐。最大限度下，它可以躺平到 20 度左右的位置，如果要這樣操作的話，記得清空桌面上的東西，避免鍵盤、鼠標之類被屏幕背面壓壞。
　　Surface Studio一體機 劍指iMac
　　與之前曝光的信息不同，Surface Studio是為專業人群創造的，所以Surface Studio的配置也很強勁，Surface Studio配備了28英寸PixelSense顯示屏，比例為3：2，屏幕厚度只有1.3毫米，是目前最薄的桌面一體機。Surface Studio還內置了32GB 內存和2TB混 合硬盤。
　　Surface Studio能夠提高生產力，將轉變你工作的方式，激發你的創作靈感。機身采用鍛造鋁金屬外殼，顯示屏厚度為1.3mm，整體厚度為1.3mm，28英寸、1350萬像素、比4K電視還要高出63%，該屏幕為真彩屏幕 ，能夠還原最真實的紅色，用戶可以直接在Windows 10的操作中心調整色彩標准，從DCI-P3到sRGB色域模式之間調節。
　　Surface Studio配備了全鋁機身和28寸的超大液晶屏幕，號稱也是最薄的LCD，整體厚度僅12.5毫米，其中屏幕只有1.3毫米。
　　分辨率達4500×3000(1350萬像素)，高寬比3:2，像素密度192PPI，可輕松並排顯示兩個8.5×11的頁面。
　　屏幕支持PixelSense、TrueColor，色彩經過專門調校，DCI-P3、sRGB色域有著不同的色彩模式。
　　同時還支持True Scale，也就是屏幕上的一厘米和現實中的一厘米完全等同。
　　操作方面，既有全新的Surface鼠標、鍵盤，也有Surface Pen手寫筆，可以實時編輯。
　　內部硬件配置也相當奢華，Core i7四核心處理器，32GB DDR4內存，2TB PCI-E固態硬盤，GeForce GTX 980M顯卡，三個風扇但很安靜，整機功耗270W，官方稱“性能無與倫比”。
　　它還支持Xbox手柄協議，頂部有線性麥克風陣列、高清攝像頭(支持自動曝光和Windows Hello)，線纜都固定在設備內部，外觀整潔漂亮。
　　Surface Studio面向的是專業用戶，可將你的桌面變成一個專業工作室。
　　和蘋果的iMac相比較這款驚豔亮相的一體機新品又有哪些方面的優勢呢？
　　1.工業設計
　　這款全新一體機秉承了Surface的設計理念，具備流暢、簡潔和易用的特點。該一體機在材質方面采用銀色磨砂鋁和極窄的黑色邊框，整機厚度也僅僅為12.5mm。
　　而最大的設計特點在於采用了“零重力鉸鏈”用戶能夠非常輕松且穩定的對屏幕進行調整。整機重量為21.07磅（約合9.56Kg），不過大部分重量都集中在基座上面。靈活的鉸鏈能夠讓Studio以不同的使用角度來積極應對各種挑戰，輕松駕馭工作和娛樂創造。
　　2.Surface Pen
　　Surface Studio支持最新的微軟Surface Pen。該手寫筆具備1024級別的壓力敏感讓整個工作變得更加直觀簡單。手寫筆能夠通過磁性依附在Surface Studio的側面。蘋果同樣具備Apple Pencil，但是僅適用於iPad Pro。
　　3.Surface Dial
　　發布會的演示中，用戶能夠使用該旋鈕來快速的進行文檔翻頁，將其按在屏幕上能夠顯示當前應用支持的控制選項，此外Dial還能配合Surface Pen進行協同操作，典型的例子就是用戶在塗色的過程中只需要慢慢轉動Dial就能實現漸變 。
　　另一個優勢的地方在於Dial能通過藍牙方式連接Surface Book或者Surface Pro，因此哪怕在屏幕關閉狀態下依然能夠實現操控。可以預見Dial能夠大幅提升生產力也非常的實用。
　　4.規格對比
　　Surface Studio的基礎版搭載了1TB混合硬盤、8GB內存和英特爾Core i5處理器，售價為2999美元。該設備裝備了分辨率為4500*3000的28英寸屏幕，支持最多10點觸控，通過鉸鏈能夠調整各種角度。
　　在蘋果iMac方面，8GB內存和1TB硬盤，英特爾Core i5處理器售價為1799美元，設備具備分辨率為5120*2880的27英寸屏幕，不過屏幕角度調整範圍有限。iMac擁有更銳利的屏幕且屏幕面積小1吋。
　　5.Xbox
Surface Studio在出廠之後能夠兼Xbox One無線手柄，這意味著這款設備能夠運行各種遊戲。Windows 10系統的“Xbox Play Anywhere”允許玩家從Xbox主機上分享遊戲進度到PC上。目前主流遊戲都會登陸iMac平臺，不過大部分遊戲都會選擇先登陸Windows，而且有些OS X無法運行。

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