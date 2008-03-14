邁阿密成中國買家在美購房新熱點

（本報綜合報道）今年，全球投資界的一大熱點無疑是美國房地產。美國經濟複蘇強勁、美元強勢、英國脫歐帶來的歐洲金融市場走低、全球第二大經濟體中國經濟下行，這些因素都在促使美國地產成為各國投資者追捧的對象。

特別是因為人民幣匯率走低，中國人赴美購房的意願與日俱增，也在一定程度上推升美國房價走高。現在除了紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖等地中國買家大舉購買美國物業，位於佛羅裏達州以觀光旅遊著稱的沿海城市邁阿密正在成為中國買家一個新價值窪地，成為美國當地諸多媒體關注報道的熱點。

資金來源從南美轉向中國

據《華盛頓郵報》10月15日報道，以往，由於地理原因，邁阿密一直是南美洲和歐洲等地外來買家的聚居地。而今，但由於歐洲、巴西、委內瑞拉和阿根廷經濟不景氣，來自歐洲和南美的買家數量越來越少，促使越來越多的邁阿密開發商將目光投向了中國。

據《華爾街日報》援引邁阿密市中心開發局（Miami Downtown Development Authority）最近公布的一份研究報告顯示，從2015年開始，在建新的產權式公寓的銷售速度已經有所放緩，部分原因是受美元兌南美各國貨幣匯率上漲的影響，這些國家中的投資者的購買力有所降低。而此同時，中國買家正開始更加密切地關注邁阿密樓市。

據今年《南佛羅裏達商報》（South Florida Business Journal ）10月25日援引全球房地產顧問魏理仕集團（CBRE Group）近期發布的一項新的研究報告顯示：邁阿密已經成為受亞洲買家、尤其是中國買家最受到歡迎的全球投資目的地之一，也是美國第四大受歡迎的投資目的地，僅次於紐約、舊金山、芝加哥三個城市。僅在今年上半年，邁阿密就獲得了以中國為主的的亞洲的6.65億美元的投資。

實際上，中國投資者在過去數年一直是美國房地產的主要買家。據美國房地產經紀人協會（NAR）的數據表明，在2015年中國投資者總共購買了價值270億美元的房產。而且數量在逐年攀升。美國亞洲協會和羅森咨詢發表的一份研究研究表明，中國買家的購買金額將從5年後翻倍至2180億美元。

可以預見，邁阿密是繼紐約、舊金山、洛杉磯、西雅圖等城市後又一個中國投資者的投資熱點。

性價比優勢非常明顯

據《華爾街日報》報道，致力於連接中國人購買美國物業的中國的“居外網”的聯合創始人洗明（Simon Henry）認為，與舊金山和紐約等大城市相比，邁阿密的房價相對便宜。

邁阿密當地開發商CMC集團總裁Vanessa Grout最近在接受《華盛頓郵報》采訪指出，與紐約和舊金山等地相比，邁阿密的價格相對較低。而據根據邁阿密房地產經紀人協會有關數據顯示，雖然邁阿密只有約2%的國際買家來自中國，但Vanessa Grout說中國買家在當地的份額有望增長。在過去幾年，中國買家的數量只有1%，而在2016年上升到了2%。

在2015年北京舉行的一次海外房展時，率團參會的CMC集團總裁Vanessa Grout也切身感受到了中國富裕階層對邁阿密房地產的熱情。

據英文《中國日報》報道，邁阿密房地產經紀人協會首席執行官Teresa King Kinney認為，邁阿密的房產價格比加州便宜60%至70%，Kinney說，也是中國投資者最受歡迎的旅遊景點之一。她說：“100萬美元可以在邁阿密買到更多的奢侈和舒適”。

據《華爾街日報》2015年報道，在2015年5月上海的一次美國房展上，一位徐姓上海投資公司副主管正考慮在美國購買一居室共管公寓來進行投資，後來選中了一套由邁阿密開發商CMC集團開發的一個名為Brickell Flatiron的豪華公寓，該公寓一居室的售價在50萬美元到75萬美元之間，很適合她的胃口。而在紐約或舊金山，同等類型的房價超過了100萬美元。Brickell Flatiron 這個項目有64層，549個單位，分別在北京和上海展出，北京和上海的買家在房展會上團購了很多單位。這個項目，中國買家的比例超過了10%。而目前該項目所在區域同等價位精裝修公寓的租金預計為一室價格為每月4500美元。

中國買家情有獨鐘

據今年10月14日《中國日報》報道，從今年開始，邁阿密房地產經紀人協會最近與中國的國際物業搜索門戶的“居外網”合作，促進邁阿密的住宅和商業上市。

邁阿密地產經紀人協會首席執行官Teresa King Kinney到過中國4次，除了上海，她還計劃在成都、西安、常州等中國二線城市進行邁阿密房地產的推廣。

Teresa King Kinney在接受記者采訪時認為，中國的投資者非常看好邁阿密，邁阿密的海水、沙灘、陽光對中國投資者很有吸引力。他說，中國北方一些富裕客戶希望孩子能接受美國良好教育，同時避免北中國的嚴酷的冬季。

另外，邁阿密房地產經紀人協會也和中國的一些地產公司與經紀公司建立了合作關系。

據紐約房地產雜志《The Real Deal》報道，CMC並不是唯一的做中國業務的開發商。邁阿密的另外兩家開發商ISG and Cervera Real Estate也和中國最大的地產經紀在線網站——“鏈家在線”簽署了合作協議。

當地的開發商還開發了符合中國客戶口味的物業，力圖適合中國客戶。例如，邁阿密當地一家Paramount公寓樓將聘請一名風水師，根據中國人的習俗來進行內部設計。他們至少每月將銷售代表們派往北京和上海一次宣傳該項目。

邁阿密的價值窪地效應也吸引了中國房地產開發商的關注。在邁阿密遍布豪華公寓海灘的Brickell溫泉附近，一家中國的國有企業購買了兩塊土地超過1.1億美元的土地，計劃建造一個大型綜合項目。

另外，當地的地產公司也在招募能講普通話的地產經紀人。邁阿密中國買家漸熱的商機也吸引了航空公司的關注，目前中國國際航空公司和中國南方航空公司都正在考慮熱點城市飛往邁阿密的航線。